Гинер примет решение о будущем Головина 25 июля

Будущее полузащитника ЦСКАпрояснится в среду, 25 июля, когда решение примет президент «армейцев», сообщает «Чемпионат»

«Монако» и «Челси» по-прежнему ведут борьбу за игрока. Монегаски предлагают более выгодные условия с точки зрения финансов, тогда как лондонцы рассчитывают на хорошие отношения между руководителями клубов.

В прошедшем сезоне 22-летний полузащитник принял участие в 27 матчах российской Премьер-Лиги, в которых отметился 5 голами и 3 результативными передачами.

На чемпионате мира–2018 Головин в составе сборной России дошёл до стадии 1/4 финала. В 4 играх мундиаля он забил 1 мяч и отдал 2 голевые передачи. 0