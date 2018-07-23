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    Клопп: Контролировали игру, но не создавали моментов

    Международный кубок чемпионов Ливерпуль Боруссия Д Календарь Международного кубка чемпионов
    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал результат матча против дортмундской «Боруссии» (1:3) в Международном кубке чемпионов.

    Юрген Клопп
    Юрген Клопп
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    «Футбол всегда отталкивается от итогового счета, мы уже об этом говорили. Дортмунд забил трижды, мы — только один гол, поэтому проиграли. Все справедливо. Погода была не из лучших — очень влажно. Некоторые весь первый тайм провели под впечатлением от погодных условий.

    У соперника были аналогичные проблемы, но мы, контролируя игру, не создавали моментов. Забить удалось со стандарта. Это самый положительный момент в матче для нас. После перерыва начали больше прессинговать и отбирать мяч, но результата не было, что не совсем логично. В целом я доволен тем, что увидел на поле от своих игроков», — цитирует Клоппа пресс-служба «красных». 0

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