Клопп: Контролировали игру, но не создавали моментов

Главный тренерпрокомментировал результат матча против(1:3) в Международном кубке чемпионов.

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«Футбол всегда отталкивается от итогового счета, мы уже об этом говорили. Дортмунд забил трижды, мы — только один гол, поэтому проиграли. Все справедливо. Погода была не из лучших — очень влажно. Некоторые весь первый тайм провели под впечатлением от погодных условий.

У соперника были аналогичные проблемы, но мы, контролируя игру, не создавали моментов. Забить удалось со стандарта. Это самый положительный момент в матче для нас. После перерыва начали больше прессинговать и отбирать мяч, но результата не было, что не совсем логично. В целом я доволен тем, что увидел на поле от своих игроков», — цитирует Клоппа пресс-служба «красных». 0