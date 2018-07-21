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    «Хаддерсфилд» приобрел нападающего «Монако»

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    «Хаддерсфилд» подписал нападающего «Монако» Адама Диакаби, сообщает официальный сайт английского клуба.

    Адама Диакаби
    Адама Диакаби
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    Сумма трансфера не разглашается. По данным СМИ, сумма трансфера составила 8 миллионов фунтов (примерно 9 миллионов евро).

    Контракт с новичком рассчитан до 30 июня 2021 года и предусматривает опцию продления еще на один сезон.

    «Это очень яркий игрок. У него невероятные навыки и скорость. Я очень рад, что он оказался в нашей команде», — заявил главный тренер «Хаддерсфилда» Давид Вагнер.

    В минувшем сезоне 22-летний футболист провел 30 матчей за «Монако», забил три мяча и отдал три голевые передачи. 0

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