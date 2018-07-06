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    С хавбека сборной Ирана сняли обвинения в допинге

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    С полузащитника «Ростова» и сборной Ирана Саида Эззатоллахи сняли подозрение в употреблении допинга.

    Саид Эззатоллахи
    Саид Эззатоллахи
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    Как сообщил «Спорт-Экспрессу» источник в «Доме футбола», дело в отношении иранца закрыто.

    Отмечается, что допинг-проба была взята у Эззатоллахи во внесоревновательный период — 2 июня в Стамбуле. Допинг-проба действительно дала атипичный результат в связи с концентрацией лютеинизирующего гормона, однако анализы, которые были проведены для обнаружения наличия гормона гонадотропин-рилизинг, антиэстрогенных субстанций и ингибитора ароматазы, дали отрицательный результат.

    По итогам расследования антидопинговый комитет ФИФА пришел к выводу, что на данный момент наличие атипичного обнаружения не должно признаваться неблагоприятным результатом анализа.

    Напомним, Эззатоллахи выступает в России с 2016 года. 0

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