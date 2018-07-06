Бразильский защитник перешел в «Брайтон»

«Брайтон» согласовал с «Лейпцигом» условия трансфера защитника, сообщает пресс-служба английского клуба.

23-летний бразилец стал четвертым приобретением «чаек» в межсезонье. В ближайшее время он подпишет четырехлетний контракт.

«Мы рады приветствовать Бернардо в нашем клубе. Он сильный, сформировавшийся защитник, который может сыграть слева или справа. Его универсальность позволит нашей команде быть более гибкой в тактическом плане.

Несмотря на юный возраст, он набрался опыта, поиграв в Бундеслиге, Лиге чемпионов и Лиге Европы», — сказал главный тренер команды Крис Хьютон.

Бернардо провел в клубе Бундеслиги два сезона, сыграв 49 матчей. 0