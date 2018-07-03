Андерссон: У Швеции великолепная команда на поле и за его пределами

Главный тренер сборной Швециипрокомментировал победу над Швейцарией в матче 1/8 финала ЧМ-2018.

Шведы во вторник в Санкт-Петербурге обыграли швейцарцев со счетом 1:0 и вышли в 1/4 финала ЧМ-2018.

«Не думаю, что Форсберг унаследовал давление от Ибрагимовича. У нас новый состав.

Эмиль развивается, он очень креативный игрок, он много вкладывает в игру команды. Мне приятно, что он сегодня забил. Давайте не будем говорить о том, что было раньше.

Стадион в Петербурге — фантастика. Болельщики сегодня были волшебны. Когда мы играли с мексиканцами, то фанаты соперника заглушали наших.

Сегодня мы слышали шведских болельщиков до последней минуты. Рады, что смогли их порадовать. В Швеции есть традиция ездить за своей сборной.

Я главный тренер, я отвечаю за всё в конечном счёте. Сейчас у нас великолепная команда на поле и за его пределами. Сейчас надо быстро переварить успех и сфокусироваться на субботнем матче.

Я — символ команды для болельщиков? Нереальное ощущение, когда вы стоите на краю поля, а фанаты скандируют ваше имя. Но во время матча я полностью погружён в игру.

Хочется поблагодарить болельщиков и обнять их. Я считаю, что это заслуга команды. Футбол — командный спорт. Я исключительно счастлив, что результат оправдал всё.

Шведскую сборную недооценивают? Думаю, с этим вопросом нужно обратиться к другим. Мы знаем, что мы хорошая команда. То, что думают другие, меня не волнует.

Я не очень зациклен сейчас на своих ощущениях, о них я подумаю потом. Главное — следующая игра, эмоции потом», — передаёт слова Андерссона «Чемпионат». 0