Наставник сборной Швеции: Я так чертовски счастлив, что едва могу говорить

Янне Андерссон
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Шведы обыграли швейцарцев (1:0) и вышли в четвертьфинал чемпионата мира в России.
«Мы упустили несколько моментов в первом тайме, но после этого проснулись. Игроки бились за каждый мяч, пока не падали на землю.
Я так чертовски счастлив, что едва могу говорить. Извините, я клянусь, но это так здорово.
Мы еще не удовлетворены. Будем работать, чтобы пройти еще дальше», — приводит слова Андрессона «Советский Спорт».
Соперником шведов в 1/4 финала станет победитель матча Колумбия — Англия. 0