Наставник сборной Швеции: Я так чертовски счастлив, что едва могу говорить

Главный тренер сборной Швецииподелился эмоциями после победы в 1/8 финала чемпионата мира.

Шведы обыграли швейцарцев (1:0) и вышли в четвертьфинал чемпионата мира в России.

«Мы упустили несколько моментов в первом тайме, но после этого проснулись. Игроки бились за каждый мяч, пока не падали на землю.

Я так чертовски счастлив, что едва могу говорить. Извините, я клянусь, но это так здорово.

Мы еще не удовлетворены. Будем работать, чтобы пройти еще дальше», — приводит слова Андрессона «Советский Спорт».

Соперником шведов в 1/4 финала станет победитель матча Колумбия — Англия. 0