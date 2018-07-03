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    ЧМ-2018. Швеция — Швейцария 1:0Фотогалерея: ЧМ-2018. Швеция — Швейцария 1:0
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    Наставник сборной Швеции: Я так чертовски счастлив, что едва могу говорить

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    Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон поделился эмоциями после победы в 1/8 финала чемпионата мира.

    Янне Андерссон
    Янне Андерссон
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    Шведы обыграли швейцарцев (1:0) и вышли в четвертьфинал чемпионата мира в России.

  • ЧМ-2018. Швеция — Швейцария 1:0
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    • «Мы упустили несколько моментов в первом тайме, но после этого проснулись. Игроки бились за каждый мяч, пока не падали на землю.

    Я так чертовски счастлив, что едва могу говорить. Извините, я клянусь, но это так здорово.

    Мы еще не удовлетворены. Будем работать, чтобы пройти еще дальше», — приводит слова Андрессона «Советский Спорт».

    Соперником шведов в 1/4 финала станет победитель матча Колумбия — Англия. 0

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