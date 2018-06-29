Феллаини: Теперь я могу сфокусироваться на чемпионате мира

Полузащитник «Манчестер Юнайтед», подписавший с клубом новый контракт, заявил, что теперь сможет полностью сфокусироваться на чемпионате мира в России.

Сборная Бельгии, за которую выступает игрок, в четверг 28 июня одержала победу над командой Англии со счетом 1:0 в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира.

«Я рад продолжить свое приключение как игрок "Манчестер Юнайтед". Я принял такое решение, потому что очень счастлив здесь.

Также я чувствую, что эта команда под руководством Жозе Моуринью по-прежнему способна достичь многого. Хочу особенно поблагодарить Жозе за веру в меня, которую он всегда демонстрировал.

Теперь я могу сфокусироваться на чемпионате мира и с нетерпением жду успешного сезона», – цитирует Феллаини официальный сайт клуба.

В матче 1/8 финала сборная Бельгии встретится с командой Японии, ставшей второй в группе H. Матч пройдет 2 июля в Ростове-на-Дону, начало — 21:00 мск. 0