Алькантара: Поражение от России будет позором для Испании

Полузащитник сборной Испании по футболузаявил, что если его команда не сможет обыграть сборную России в 1/8 финала чемпионата мира, это будет позором.

Встреча 1/8 финала чемпионата мира между сборными России и Испании пройдет в воскресенье на стадионе «Лужники» в Москве.

«Это будет позор, если мы не пройдем в четвертьфинал чемпионата мира. У нас есть 23 человека, которые могут сыграть против России, и будет стыдно не пройти дальше.

Мы не обсуждаем возможных соперников в следующих стадиях, хорошие или плохие варианты. Для нас важно хорошо подготовиться к матчу со сборной России.

Мы будем играть против тысяч россиян, на стадионе будет аншлаг», — приводит слова игрока «Р-Спорт». 0