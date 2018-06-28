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    Маттеус: Германия потеряла свою игру и заслуженно не вышла в плей-офф

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Германии Футбол Германии Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Легенда мирового футбола Лотар Маттеус прокомментировал вылет сборной Германии с ЧМ-2018.

    Лотар Маттеус
    Лотар Маттеус
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    «Сборная Германии заслуженно осталась без плей-офф. У них не было игры, с которой нужно выходить из группы. Четыре года назад все было здорово, но Германия совершенно потеряла свою игру, отсюда и результат. Все ошибались: и тренер, и игроки. Многие сыграли откровенно ниже своего уровня. Не было командного духа», — цитирует Маттеуса «Чемпионат».

    «Я считаю фаворитом турнира Бразилию. У них отличные игроки, за четыре года тренерский штаб проделал огромную работу. Они дисциплинированны, очень быстры. Я вижу в их игре потенциал стать чемпионами мира», — также отметил экс-футболист.

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