Маттеус: Германия потеряла свою игру и заслуженно не вышла в плей-офф

Легенда мирового футболапрокомментировал вылетс ЧМ-2018.

«Сборная Германии заслуженно осталась без плей-офф. У них не было игры, с которой нужно выходить из группы. Четыре года назад все было здорово, но Германия совершенно потеряла свою игру, отсюда и результат. Все ошибались: и тренер, и игроки. Многие сыграли откровенно ниже своего уровня. Не было командного духа», — цитирует Маттеуса «Чемпионат».

«Я считаю фаворитом турнира Бразилию. У них отличные игроки, за четыре года тренерский штаб проделал огромную работу. Они дисциплинированны, очень быстры. Я вижу в их игре потенциал стать чемпионами мира», — также отметил экс-футболист.

Напомним, в решающем матче Германия проиграла Южной Корее со счетом 0:2. 0