Сборная Германии поблагодарила Россию за гостеприимство на ЧМ-2018

Сборная Германии, не сумевшая выйти из группы на чемпионате мира и завершившая борьбу на турнире, поблагодарила Россию за гостеприимство.

«Дорогие болельщики! Мы разочарованы, как и вы! Чемпионат мира проходит только раз в четыре года, и на нас лежала большая ответственность. Нам жаль, что мы не играли, как чемпионы мира. Таким образом, мы покидаем турнир, как бы горько не было от этого. У нас была отличная поддержка болельщиков и в Германии, и на стадионах в России.

В 2014 году мы вместе отпраздновали чемпионство, но спорт это не только победы, но и поражения. Мы поздравляем сборные Швеции и Мексики с проходом в следующую стадию турнира, а также Южную Корею с победой. Спасибо России за гостеприимство», – обратилась сборная Германии со своей странички в Twitter.

Сборная Германии, выступавшая в квартете F, проиграла команде Южной Кореи (0:2) и впервые в своей истории не вышла из группы на чемпионате мира.

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