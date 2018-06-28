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    Сборная Германии поблагодарила Россию за гостеприимство на ЧМ-2018

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Германии Футбол Германии Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Сборная Германии, не сумевшая выйти из группы на чемпионате мира и завершившая борьбу на турнире, поблагодарила Россию за гостеприимство.

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    «Дорогие болельщики! Мы разочарованы, как и вы! Чемпионат мира проходит только раз в четыре года, и на нас лежала большая ответственность. Нам жаль, что мы не играли, как чемпионы мира. Таким образом, мы покидаем турнир, как бы горько не было от этого. У нас была отличная поддержка болельщиков и в Германии, и на стадионах в России.

    В 2014 году мы вместе отпраздновали чемпионство, но спорт это не только победы, но и поражения. Мы поздравляем сборные Швеции и Мексики с проходом в следующую стадию турнира, а также Южную Корею с победой. Спасибо России за гостеприимство», – обратилась сборная Германии со своей странички в Twitter.

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