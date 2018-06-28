Фалькао: Было очень нелегко пробиться в плей-офф ЧМ

Нападающий сборной Колумбиизаявил, что игрока его команды выход в плей-офф чемпионата мира по футболу дался с трудом.

Встреча группы Н между сборными Сенегала и Колумбии прошла в четверг в Самаре и завершилась со счетом 1:0 в пользу колумбийцев, которые заняли первое место в квартете, набрав 6 очков.

«Нам было очень нелегко пробиться в плей-офф. Сенегальцы очень сильны физически, у них много сильных сторон, они очень хорошо работали на поле и заставляли работать нас.

Соперник чуть выровнял игру за счет физической готовности, но нам во втором тайме все же удалось решить всё в свою пользу.

Начиная с плей-офф, все известные и титулованные сборные начинают играть сильнее. И, конечно, с этого момента будет фаворитом тот, у кого будет удачный день, кому все будет удаваться.

Испания, без сомнения, находится в числе фаворитов», — цитирует игрока «Р-Спорт».

Полузащитник колумбийцев Хамес Родригес был заменен уже на 31-й минуте матча. Ранее главный тренер команды Хосе Пекерман заявил, что футболист отправился на медицинское обследование.

«Мы надеемся, что с ним всё будет в порядке», — ответил Фалькао на вопрос о самочувствии Родригеса. 0