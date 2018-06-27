Тренер сборной Кореи: Все думали, что немцы нас легко победят

Главный тренер сборной Южной Кореипосле победы над командой Германии в матче группового этапа чемпионата мира заявил, что отлично себя чувствует, но ощущает при этом опустошение.

Корейцы в среду в своей заключительной встрече группового этапа обыграли немцев со счетом 2:0, но не вышли в плей-офф турнира.

«Я отлично себя чувствую, но при этом внутри у меня также опустошение. Вчера я сказал, что у нас 1% на победу в этом матче, но игрокам сказал, что они должны биться до последнего.

Конечно, они – чемпионы мира, и все думали, что они нас победят. Мы же это использовали, смогли подобрать нужную тактику.

Так как мы выиграли, могу сказать, что все прошло по плану. Я знал, что у нас будут возможности для того, чтобы забить. Я очень рад, что наши игроки смогли ими воспользоваться.

Я уверен, что мы сможем прогрессировать в будущем. Конечно, мы проанализируем все матчи, сыгранные здесь, и вынесем из этого урок», — цитирует тренера «Р-Спорт».

Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

Син Тхэён заявил, что его впечатлила организация чемпионата мира по футболу в России, и он бы хотел вернуться, чтобы получше узнать страну.

«Когда мы приехали в Россию, мы себя очень хорошо чувствовали. Все было прекрасно организованно, все стадионы очень красивые. Я уверен, что чемпионат мира в России будет очень успешным.

К сожалению, мы не получили нужного результата на поле, но мы получили отличные эмоции от пребывания в стране.

К сожалению, мы видели только отели, аэропорты и стадионы, так что хотелось бы вернуться сюда и осмотреть все хорошенько», — сказал Син Тхэён. 0