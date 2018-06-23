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    Джака: Это не сигнал Сербии, он для Косово, где родились мои родители

    Чемпионат мира по футболу-2018 Между тем Скандалы Сборная Швейцарии Сборная Сербии Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Полузащитник сборной Швейцарии Гранит Джака прокомментировал свой жест после гола в матче ЧМ-2018 с Сербией (2:1).

    Гранит Джака
    Гранит Джака
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    Швейцарец сложил руки в фигуру, напоминающую изображение орла на флаге Албании. Родители Джаки – косовские албанцы, а Сербия, как известно, не признает независимость Косово.

    «Для меня это особенная игра. Эта победа – для всех моих друзей и родственников, которые всегда поддерживали меня. Мое празднование – это не сигнал сопернику.

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    • Этот жест – для людей, которые всегда со мной, кто никогда меня не подводил. Для моей родины, где родились мои родители. Это чистые эмоции», – сказал Джака, чьи слова приводит Sports.ru.

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