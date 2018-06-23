Шакири отказался говорить о своем жесте

Полузащитник сборной Швейцариипрокомментировал победу над Сербией (2:1) в матче второго тура группового этапа ЧМ-2018.

Напомним, после гола Шакири сложил руки в фигуру, напоминающую изображение орла на флаге Албании.

«Албанский флаг? Не хочу об этом говорить. В футболе много эмоций, это просто эмоции. Я просто был очень счастлив, что забил гол. Не хочу об этом говорить.

Как получился гол? Гавранович сделал отличный пас. Это был хороший момент, я инстинктивно продвинулся к воротам и забил.

Вы видели сегодня, как мы сыграны, мы проигрывали хорошей команде, игроки которой в топ-клубах, мы отыгрались и перевернули игру. Несколько лет назад нам бы такое не удалось», — приводит слова Шакири Sports.ru.