Ребич раскритиковал арбитра матча с Аргентиной

Форвардраскритиковал работу арбитрав матче ЧМ-2018 с(3:0).

«Квалификация арбитра не соответствовала этому уровню. И это не впервые случается на нынешнем турнире. У многих арбитров нет опыта работы на крупнейших турнирах, таких как Лига чемпионов.

Мы чувствовали, что во многих эпизодах он принимает сторону Аргентины. Я был уверен, что он покажет мне вторую жёлтую карточку. Понимаю и ценю, что на чемпионате работают рефери со всего мира. Но на матчах такого уровня должны быть арбитры, которые соответствуют его значимости и могут выдержать темп игры. Например, у этого арбитра даже не было футбольных бутс, а обычные кроссовки! Это нас шокировало.

Мне жаль, что я нервничал из-за некоторых решений арбитра, вместо того чтобы наслаждаться своим голом и тем, что мы размазали Аргентину. Когда Отаменди намеренно ударил мячом по Ракитичу, то была чистая красная карточка. Но это только сделало нашу победу слаще», — цитирует Ребича «Чемпионат».