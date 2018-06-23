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    Хендерсон: VAR помогает судьям принимать правильные решения

    Сборная Англии Футбол Англии Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Панамы Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Полузащитник сборной Англии Джордан Хендерсон высоко оценил систему видеопомощи арбитрам (VAR), которая применяется на чемпионате мира по футболу в России.

    Джордан Хендерсон
    Джордан Хендерсон
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    Чемпионат мира в России стал первым, на котором используется данная система. Сборная Англии в воскресенье проведет свой второй матч на турнире против команды Панамы.

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    • «Судьи теперь здорово отслеживают нарушения в штрафной, думаю, VAR помогает им принимать нужные решения.

    Надеюсь, в завтрашнем матче они также будут судить хорошо», — сказал Хендерсон «Р-Спорт».

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

    В Нижнем Новгороде, где пройдет второй матч англичан, в субботу столбик термометра перевалил за отметку в 30 градусов.

    «В такую жару нужно постоянно поддерживать уровень насыщения организма водой, поэтому во время матча нужно будет не забывать постоянно пить», — отметил игрок.

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