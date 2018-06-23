Хендерсон: VAR помогает судьям принимать правильные решения

Полузащитник сборной Англиивысоко оценил систему видеопомощи арбитрам (VAR), которая применяется на чемпионате мира по футболу в России.

Чемпионат мира в России стал первым, на котором используется данная система. Сборная Англии в воскресенье проведет свой второй матч на турнире против команды Панамы.

«Судьи теперь здорово отслеживают нарушения в штрафной, думаю, VAR помогает им принимать нужные решения.

Надеюсь, в завтрашнем матче они также будут судить хорошо», — сказал Хендерсон «Р-Спорт».

Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

В Нижнем Новгороде, где пройдет второй матч англичан, в субботу столбик термометра перевалил за отметку в 30 градусов.

«В такую жару нужно постоянно поддерживать уровень насыщения организма водой, поэтому во время матча нужно будет не забывать постоянно пить», — отметил игрок.