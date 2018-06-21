Петкович: Наша игра с Сербией будет более успешной все 90 минут

Главный тренер сборной Швейцариирассказал о предстоящем матче с командой Сербии, который 22 июня пройдет в Калининграде.

Сборная Швейцарии в своем первом матче на групповом этапе чемпионата мира сыграла вничью с бразильцами 1:1 в Ростове.

«Лучше не жаловаться (на смену часовых поясов), жалуются только те, кто проиграл. Мы победим и будем доказывать, что сможем побить любого оппонента.

На данный момент мы закончили очередную тренировку, ясности по составу пока нет. Я пока не могу сказать, будут ли какие-то замены.

Командный дух у нас был на хорошем уровне, мы сделали хороший фундамент для группового этапа.

Атмосфера в нашей команде не меняется, у нас целостная команда, и сейчас мы думаем о матче завтра.

Фавориты ли мы завтра? Не знаю, мы всегда старались преуспевать и быть лучше наших соперников.

Конечно, мы должны уважать нашего соперника. Сербы очень хороши, индивидуально выглядят здорово, но мы полностью уверены в своих силах.

Чтобы победить, надо максимально адаптироваться к сопернику. Пока мы еще детально не анализировали игру сербов, но некоторые моменты уже нарабатывали.

Я думаю, что наша игра будет более успешной все 90 минут. Мы стараемся придерживаться своего темпа на протяжении всего матча. Мы сделаем все, чтобы завтра победить.

VAR — хорошее развитие (для футбола), в некоторых матчах мы видели, что благодаря ей были проведены корректировки. Качество (судейских) решений улучшилось.

Мы все вместе должны участвовать в этом процессе. Мы стараемся помогать менее богатым странам использовать эту систему, мы идем в правильном направлении», — отметил Петкович изданию «Р-Спорт».

Тренер также отметил, что полузащитник сборной Валон Бехрами, тренировавшийся после игры с бразильцами по индивидуальному плану, перед матчем чемпионата мира с командой Сербии будет работать в общей группе.

«На последней тренировке у нас были некоторые проблемы с его травмой, он работал по своей программе, но сегодня он уже будет нормально заниматься», — сказал Петкович.