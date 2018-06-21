Египтяне подадут жалобу на судейство в матче с Россией

Федерация футболанамерена подать жалобу в ФИФА на судейство парагвайцав матче ЧМ-2018 со сборной России (1:3).

Энрике Касерес в матче Россия — Уругвай GettyImages 1500 Бесплатная ставка Забрать!

Глава организации Хани Абу Реда убежден, что арбитр допустил серьезные ошибки.

«Мы подадим жалобу, так как арбитр допустил серьезные ошибки. Он отказался смотреть видеоповтор, когда Марван Мохсен упал в штрафной площади, хотя там был явный пенальти.

Также в моменте с нашим пропущенным голом было нарушение на Ахмеде Фатхи. Мы используем свое право и не откажемся от протеста», — цитирует функционера filgoal.com.

Сборная России обеспечила себе выход в 1/8 финала чемпионата мира, тогда как команда Египта потеряла шансы на выход из группы.