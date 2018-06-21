Египтяне подадут жалобу на судейство в матче с Россией

Энрике Касерес в матче Россия — Уругвай
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Глава организации Хани Абу Реда убежден, что арбитр допустил серьезные ошибки.
«Мы подадим жалобу, так как арбитр допустил серьезные ошибки. Он отказался смотреть видеоповтор, когда Марван Мохсен упал в штрафной площади, хотя там был явный пенальти.
Также в моменте с нашим пропущенным голом было нарушение на Ахмеде Фатхи. Мы используем свое право и не откажемся от протеста», — цитирует функционера filgoal.com.
Сборная России обеспечила себе выход в 1/8 финала чемпионата мира, тогда как команда Египта потеряла шансы на выход из группы.