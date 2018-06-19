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    Колодин ждет Игнашевича на ЧМ-2022 в Катаре

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    Экс-защитник сборной России Денис Колодин прокомментировал победу национальной команды в стартовом матче ЧМ-2018 против Саудовской Аравии (5:0).

    Денис Колодин
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    «Сам по себе победный результат меня не особо удивил. Я думал, что мы можем побеждать, причем не с самым маленьким счетом. Например, 3:0. Но я не предполагал, что Россия забьет пять безответных мячей. Честно говоря, в победу я верил с самого начала. Мы ведь большая страна — во многих аспектах, в том числе и в футбольных. Почему мы должны сомневаться в себе? Поэтому должны были спокойно побеждать.

    Игнашевич? Может быть, и есть замена, но никто из клубов не разглядывает таланты. Прошло 10 лет, а новых людей такого уровня, по сути, нет. Особенно — на позиции центрального защитника. Жду 43-летнего Игнашевича на следующем чемпионате.

    Если ты проходишь всю карьеру без травм, то, конечно, у тебя вагон сил. Я тоже думал, что буду играть до 50 лет. Но один раз сломался — и силенок уже меньше. Поэтому дай бог Игнашевичу пройти еще дальше без травм. И чтобы тренеры ему по-прежнему доверяли», — цитируют Колодина «Известия».

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