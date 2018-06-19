Кот Ахилл предсказал сборной России вторую победу подряд

Кот-оракулиз петербургского Эрмитажа предсказал победу сборнойнад командойв матче чемпионата мира, сообщает «Р-Спорт».

Во время очередного сеанса предсказаний Ахиллу установили на выбор две миски с кормом, рядом с которыми находились флажки команд. Кот уверенно направился к миске рядом с российским флажком.

Затем он попытался подойти ко второй, «египетской», порции. Сотрудники Эрмитажа посчитали, что кот сделал прогноз на победу сборной России.

До этого Ахилл верно предсказал результаты двух матчей чемпионата мира: между Россией и Саудовской Аравией, а также между Марокко и Ираном.

Матч между сборными России и Египта состоится 19 июня на стадионе «Санкт-Петербург».