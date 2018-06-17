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    «Шахтер» приобрел еще одного Шевченко

    Шахтер Донецк Карпаты Премьер-лига (Украина) Футбол Украины
    «Шахтер» подписал контракт с вратарем Алексеем Шевченко, который в последнее время выступал в составе львовских «Карпат», сообщает пресс-служба «горняков».

    Алексей Шевченко
    Алексей Шевченко
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    Соглашение рассчитано на пять лет.

    «Это большой вызов для меня. Стать частью "Шахтера" – счастье и высокая ответственность. Я рад быть в команде чемпионов. Каждый футболист мечтает играть в самом лучшем клубе своей страны, и я не исключение. "Шахтер" ежегодно достойно выступает на евроарене, добывает внутренние трофеи. Думаю, это огромный шаг в карьере. Мои лучшие матчи, уверен, еще впереди», — сказал Шевченко.

    Ранее Шевченко выступал за ужгородскую «Говерлу», донецкий «Олимпик», грузинские «Торпедо» и «Дилу», луганскую «Зарю». С февраля 2018 года защищал ворота львовских «Карпат». В Премьер-лиге Украины провел 48 матчей, в еврокубках – 7.

    Напомним, что в «Шахтере» выступает однофамилец Алексея — голкипер Никита Шевченко.

    Ранее «Шахтер» объявил о переходе хавбека «Палмейраса» Фернандо Педро. В минувшем сезоне полузащитник стал лучшим бомбардиром (13 мячей) молодежного состава «Палмейраса» в чемпионате штата Сан-Паулу (U20) и дебютировал за первую команду.

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