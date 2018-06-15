Кейруш: Мы посеяли панику в рядах марокканцев, это все изменило в игре

Главный тренер сборной Ираназаявил, что его подопечным удалось победить команду Марокко в матче чемпионата мира 2018 года по причине «ментальной фрустрации», постигшей африканскую сборную.

Сборная Ирана нанесла поражение команде Марокко в матче чемпионата мира со счетом 1:0 после гола, забитого игроком марокканской команды Азизом Бухаддузом в свои ворота на 90+5 минуте.

«Это был прекрасный матч. Наша стратегия была точной: с первой минуты мы старались создать ментальный коллапс в рядах марокканцев. Мы сделали это с помощью ментальной фрустрации, которая постигла соперника.

Самые большие возможности забить были именно у нас. Мы посеяли панику в рядах соперника, это все изменило в игре.

Мы добились прекрасной победы, теперь пришло время отдохнуть, а потом будем думать о матче с командой Испании. Против испанцев команда будет играть иначе.

Что касается марокканской команды, то нашей целью была блокада, создание фрустрации для соперника. Мы должны были сделать так, чтобы они почувствовали себя в безвыходном положении.

И мы это сделали, мы сделали подарок иранскому народу, истинным болельщикам сборной Ирана», — приводит слова тренера «Р-Спорт».

Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

В следующем матче иранцы 20 июня в Казани сыграют с Испанией, а марокканцы в этот же день в «Лужниках» (Москва) встретятся с командой Португалии.