Лопетеги может покинуть сборную Испании за день до старта ЧМ-2018

Хулен Лопетеги
marca.com
12 июля стало известно, что Хулен Лопетеги покинет «красную фурию» после ЧМ-2018 и возглавит мадридский «Реал».
По информации Marca, тренера могут отправить в отставку до начала ЧМ-2018.
Руководитель RFEF Луис Рубиалес считает действия Лопетеги предательством. По данным издания, Рубиалес требовал отставки тренера до своего вчерашнего приезда в Краснодар, но его успокоили остальные члены федерации.
13 июня в 11.30 по московскому времени Лопетеги и Рубиалес проведут пресс-конференцию на базе «Краснодара». Вероятно, на ней могут объявить о его увольнении.