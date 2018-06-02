Зинченко не предлагали играть за сборную России

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Украинысообщил, что его не поступало предложение получить российский паспорт и играть за сборную России.

Александр Зинченко skysports.com 4000 Бонус на первый депозит Забрать!

«Российский паспорт? Это все было на уровне слухов, точно так же, как со слухами о клубах. Ничего такого не было. По крайне мере, эти разговоры меня точно не касались. Я не слышал в свой адрес ничего.

Я на это все смотрел со стороны. С одной стороны смешно, с другой – нет, потому что здесь страдают мои близкие. Поскольку моя семья читает в интернете каждый комментарий, это отобразилось и на мне. Я уже просто устал рассказывать своей маме, чтобы не читала их. А она читает, как какой-то парень из 3-го класса пишет какую-то гадость.

Мной интересовалось киевское "Динамо"? Первый раз такое слышу. Была новость, что "Динамо" интересуется, я прочитал ее и все», – сказал Зинченко в эфире программы «Вацко Light».