Защитник «Бристоль Сити» близок к переходу в ЦСКА

Защитник «Бристоль Сити»в скором времени может перейти в, сообщает «Спорт-Экспресс»

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По информации издания, сумма трансфера 25-летнего исландца составит 3 миллиона фунтов стерлингов.

В зимнее трансферное окно игроком интересовался «Ростов», которому до оформления перехода не хватило нескольких минут.

Магнуссон примет участие в предстоящем чемпионате мира. Сборная Исландии встретится с командами Аргентины, Нигерии и Хорватии.

В минувшем сезоне футболист провел 24 матча в Чемпионшипе.

Ранее появилась информация, что полузащитник армейской команды Бибрас Натхо не будет продлевать контракт.