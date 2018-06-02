Защитник «Бристоль Сити» близок к переходу в ЦСКА

Хердур Магнуссон
uefa.com
По информации издания, сумма трансфера 25-летнего исландца составит 3 миллиона фунтов стерлингов.
В зимнее трансферное окно игроком интересовался «Ростов», которому до оформления перехода не хватило нескольких минут.
Магнуссон примет участие в предстоящем чемпионате мира. Сборная Исландии встретится с командами Аргентины, Нигерии и Хорватии.
В минувшем сезоне футболист провел 24 матча в Чемпионшипе.
Ранее появилась информация, что полузащитник армейской команды Бибрас Натхо не будет продлевать контракт.