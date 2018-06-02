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    Защитник «Бристоль Сити» близок к переходу в ЦСКА

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    Защитник «Бристоль Сити» Хердур Магнуссон в скором времени может перейти в ЦСКА, сообщает «Спорт-Экспресс».

    Хердур Магнуссон
    Хердур Магнуссон
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  • По информации издания, сумма трансфера 25-летнего исландца составит 3 миллиона фунтов стерлингов.

    В зимнее трансферное окно игроком интересовался «Ростов», которому до оформления перехода не хватило нескольких минут.

    Магнуссон примет участие в предстоящем чемпионате мира. Сборная Исландии встретится с командами Аргентины, Нигерии и Хорватии.

    В минувшем сезоне футболист провел 24 матча в Чемпионшипе.

    Ранее появилась информация, что полузащитник армейской команды Бибрас Натхо не будет продлевать контракт.

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