«Тосно» не дали лицензию для участия в ФНЛ

не получил лицензию для участия в первенстве Футбольной национальной лиги сезона 2018/19.

Об этом рассказал генеральный директор клуба Владимир Матюшенко.

«Не получили лицензию. У нас есть месяц, чтобы лицензироваться в ПФЛ. До 14 июня надо подать заявление, до 22 июня будет рассматриваться заявка.

По поводу будущего – все непонятно, не могу ответить», — цитирует Матюшенко «Спорт-Экспресс».

В минувшем сезоне «Тосно» занял 15-е место в турнирной таблице РФПЛ. Также команда выиграла Кубок России, но не сможет выступить в Лиге Европы из-за отсутствия лицензии УЕФА.