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    Пять клубов из зоны вылета ФНЛ останутся в лиге

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    По итогам процедуры лицензирования клубов ФНЛ для участия в лиге в следующем сезоне в выдаче лицензии было отказано «Волгарю», «Кубани», «Арарату» и «Тосно».

    «Зенит-2» — «Ротор-Волгоград»
    «Зенит-2» — «Ротор-Волгоград»
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  • Как сообщает «Чемпионат», кроме того, заявку на лицензирование не подал «Сахалин».

    Вместо «Сахалина» прописку в ФНЛ сохранит «Зенит-2», который должен был вылететь из дивизиона.

    Также в соответствии с пунктом 4.14. регламента ФОНБЕТ-Первенства России места клубов, которые не получили лицензии, скорее всего, займут команды из зоны вылета: «Ротор-Волгоград», «Луч-Энергия», «Тюмень» и «Факел».

  • «Тосно» не дали лицензию для участия в ФНЛ
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