Пять клубов из зоны вылета ФНЛ останутся в лиге

По итогам процедуры лицензирования клубов ФНЛ для участия в лиге в следующем сезоне в выдаче лицензии было отказано

Как сообщает «Чемпионат», кроме того, заявку на лицензирование не подал «Сахалин».

Вместо «Сахалина» прописку в ФНЛ сохранит «Зенит-2», который должен был вылететь из дивизиона.

Также в соответствии с пунктом 4.14. регламента ФОНБЕТ-Первенства России места клубов, которые не получили лицензии, скорее всего, займут команды из зоны вылета: «Ротор-Волгоград», «Луч-Энергия», «Тюмень» и «Факел».

Состав участников будет утвержден на общем собрании лиги, которое состоится в начале июня.