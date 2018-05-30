Пять клубов из зоны вылета ФНЛ останутся в лиге

«Зенит-2» — «Ротор-Волгоград»
twitter.com/rotorfc
Как сообщает «Чемпионат», кроме того, заявку на лицензирование не подал «Сахалин».
Вместо «Сахалина» прописку в ФНЛ сохранит «Зенит-2», который должен был вылететь из дивизиона.
Также в соответствии с пунктом 4.14. регламента ФОНБЕТ-Первенства России места клубов, которые не получили лицензии, скорее всего, займут команды из зоны вылета: «Ротор-Волгоград», «Луч-Энергия», «Тюмень» и «Факел».
Состав участников будет утвержден на общем собрании лиги, которое состоится в начале июня.