Манчини: Сборная России и без Кокорина будет фаворитом в игре с Саудовской Аравией

Роберто Манчини
corrieredellosport.it
Сборная России встретится с командой Саудовской Аравии 14 июня в матче открытия чемпионата мира.
Кокорин, напомним, в середине марта получил травму крестообразных связок колена.
«Думаю, Россия будет фаворитом в матче с Саудовской Аравией, но вы сами видели сегодняшнюю игру, по которой можно сделать очевидный вывод: играть с этой командой очень непросто. Тем более что у российских игроков случилось за последний год довольно много травм. Одна из них – у Кокорина. А мне кажется, Кокорин был очень важен для российской команды. Соответственно, его травма ослабила команду», — цитирует Манчини «Р-Спорт».