Манчини: Сборная России и без Кокорина будет фаворитом в игре с Саудовской Аравией

Главный тренер сборной Италиипосле контрольного матча с Саудовской Аравией (2:1) заявил, что Россия, несмотря на потерю нападающеговсе равно будет фаворитом в матче ЧМ с аравийцами.

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Сборная России встретится с командой Саудовской Аравии 14 июня в матче открытия чемпионата мира.

Кокорин, напомним, в середине марта получил травму крестообразных связок колена.

«Думаю, Россия будет фаворитом в матче с Саудовской Аравией, но вы сами видели сегодняшнюю игру, по которой можно сделать очевидный вывод: играть с этой командой очень непросто. Тем более что у российских игроков случилось за последний год довольно много травм. Одна из них – у Кокорина. А мне кажется, Кокорин был очень важен для российской команды. Соответственно, его травма ослабила команду», — цитирует Манчини «Р-Спорт».