CМИ: «Зенит» объявит о назначении Семака на следующей неделе

Новым главным тренеромстанет, передает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на собственные источники.

Сергей Семак rfpl.org 100 000 Бонус на первый депозит Забрать!

Об этом официально может быть объявлено уже в понедельник или во вторник. Такое решение руководство «сине-бело-голубых» приняло после того, как другой претендент Маурицио Сарри договорился о контракте с «Челси».

Семак, который с 30 декабря 2016 года возглавлял «Уфу», выступал за «Зенит» с 2010-го по 2013-й год, а затем входил в тренерский штаб питерцев в качестве одного из помощников Лучано Спаллетти, Андре Виллаш-Боаша и Мирчи Луческу.

Сумма выкупа 42-летнего специалиста у башкирского клуба равна одному миллиону евро.