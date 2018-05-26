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    CМИ: «Зенит» объявит о назначении Семака на следующей неделе

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    Новым главным тренером «Зенита» станет Сергей Семак, передает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на собственные источники.

    Сергей Семак
    Сергей Семак
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  • Об этом официально может быть объявлено уже в понедельник или во вторник. Такое решение руководство «сине-бело-голубых» приняло после того, как другой претендент Маурицио Сарри договорился о контракте с «Челси».

    Семак, который с 30 декабря 2016 года возглавлял «Уфу», выступал за «Зенит» с 2010-го по 2013-й год, а затем входил в тренерский штаб питерцев в качестве одного из помощников Лучано Спаллетти, Андре Виллаш-Боаша и Мирчи Луческу.

    Сумма выкупа 42-летнего специалиста у башкирского клуба равна одному миллиону евро.

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