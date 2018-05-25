Как Россия пришла к девизу-2018: история слоганов

Еще 26-го апреля на ресурсе «Советского спорта» открылось голосование за лучший предложенный девиз нашей сборной на домашнем Мундиале. Всего в голосовании участвовали более 1 500 человек. Выбирали из трех вариантов. Однако ни один из них не устроил болельщиков.

1 051 человек (66,1%) выбрал пункт «Здесь нет ни одного варианта, который бы подходил сборной моей страны». Слоган, который утвердили, шел вторым со своими 236-ю голосами (14,8%). Это подвигло нас вспомнить, какие были девизы нашей надежды на предыдущих международных соревнованиях, и проверить их на соответствие достигнутому результату.

ЧЕ-2004

Девиз: «Играйте красиво, побеждайте достойно!»

Именно на этом международном турнире наша сборная впервые выбрала себе девиз. И только два года спустя стали учитывать и мнение болельщиков. Вернее, с Мундиаля в Германии выбор «ключевой фразы» зависел только от фанатов сборной – слоган выбирался по результатам официального голосования.

Криштиану Роналду Фото: Pinterest

А вот с этим не сложилось. На турнире в Португалии сборная России была определена в группу А, из которой так и не вышла. Два стартовых тура ожидаемо закончились поражениями от испанцев (0:1) и хозяев соревнований (0:2).

Последний тур принес внезапное утешение – наши парни смогли выиграть будущего чемпиона Европы – сборную Греции (2:1). На счет «играйте красиво» ничего сказать нельзя, поскольку игра давно забылась, да и требования к тактическим схемам изменились. А вот результат остался, потому можно смело утверждать, что вторая часть лозунга себя не оправдала.

ЧЕ-2008

Девиз: «Российский футбол, победа за нами. Россия гордится ее игроками!»

Это было еще то время, когда за первую команду страны действительно переживали и верили в нее. Отдавали ей все лучшее, как своему ребенку. Потому высказать свою любовь в короткой фразе не смогли.

Андрей Аршавин Фото: milliyet.com.tr

Футбольные эксперты со всей страны отмечали этот лозунг как один из самых странных и многословных. Видимо, слишком много поклонников Чехова работало в нашей спортивной журналистике десять лет назад. Ходили шутки, мол, авторы пытались впихнуть в мотто сборной все ключевые слова.

Например, название нашей страны и ее словоформа встречаются в этом девизе целых два раза. Совпадение или нет, но именно в 2008 году президентские выборы выиграл Дмитрий Медведев, который был представителем партии «Единая Россия».

Соответствие. Несмотря на все шуточки, российские парни показали класс на Евро в Австрии и Швейцарии. Они переиначили известную пословицу и «начали за упокой, а закончили за здравие». Попав в группу D вместе с Испанией, Грецией и Швецией, наша сборная смогла набрать шесть очков и занять второе место.

Первый матч против будущих чемпионов Европы проиграли 1:4. Но потом последовали две «сухие» победы: над Грецией (1:0) и Швецией (2:0). В четвертьфинале удалось наказать Нидерланды 3:1, а в полуфинале были наказаны уже сами – неудержимые испанцы разгромили наших 3:0.

ЧЕ-2012

Девиз: «Играй с Душой! Борись до конца!»

Общемировая тенденция к циничным настроениям коснулась и нашего народа. Возможно, именно это и вызвало повторную волну интернет-шуточек касательно нового девиза сборной по футболу. Причем большинство из них были написаны в сети уже постфактум, то есть после выступления наших ребят.

Все приколы крутились вокруг одной констатации: короткий девиз – короткое выступление. Если четыре года назад изречение было написано размашисто, то в 2012 – намного короче. Любители суеверий сразу подхватили тему и понесли ее на просторы Интернета.

Роман Широков Фото: MLive.com

Как бы там ни было, но сборная России действительно выступила плохо и коротко. Было буквально зеркальное отражение предыдущего Евро. Началось все с крупной победы над чехами 4:1. Из-за шапкозакидательства или из-за чего еще, а только два последующих матча не принесли нужного результата. В итоге – третье место в группе и вылет.

ЧМ-2014

Девиз: «Нас не догонят!»

Изначально этот лозунг послужил на выходе олимпийской сборной России в Сочи. Наверное, футбольным чиновникам понравилась идея, и они включили главную фразу из припева песни «Тату» в список вариантов. Не понять как, лозунг выиграл голосование и оказался на автобусе сборной.

Фабио Капелло Фото: Iran Daily

Практика показала, что величина пафоса обратно пропорциональна результату. Вот и на мировом первенстве в Бразилии наша футбольная дружина под руководством Фабио Капелло не оправдала надежд болельщиков: две ничьи и одно поражение в трех матчах.

Ради справедливости стоит отметить, что многие футбольные эксперты связывали печальную игру россиян с неправильными тренерскими решениями.

ЧЕ-2016

Девиз: «Один – за всех и все – за одного!»

Мотто наших футболистов во Франции было более нейтральным по эмоциональной нагрузке. Видно, что авторам сумели донести мысль, что нужно сместить акценты с результата на характер игры и атмосферу в команде.

Момент игры против сборной Англии Фото: The Guardian Nigeria

остался доволен: «Лозунг хороший. Остальные были нагловаты! Основная идея – единство игроков. У нас ведь хорошие футболисты, однако играет команда, а не отдельные игроки. Нельзя было не учитывать и болельщиков. Потому мы сформулировали девиз так, чтобы он был ориентирован на работу коллектива».

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Соответствие. После невыхода нашей сборной из группы В (всего лишь одно набранное очко и последнее место) «хозяин» той самой фразы из лозунга Михаил Боярский сказал, что для нашей сборной лучше подходит другой слоган – «А вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь!»

Кубок Конфедераций-2017

Девиз: «Будь верен своей команде!»

Вариант с «командой» обошел два других, повязанных на теме мечты и будущей победы. Опять же – выиграл более лаконичный слоган.

Болельщики сборной России Фото: The Duran

После череды международных неудач теплота к футболистам несколько поубавила в градусах. Потому новый девиз был обращен больше к болельщикам, чем к самим игрокам.

Соответствие. Наша сборная боролась за выход из группы А вместе с Португалией, Мексикой и Новой Зеландией. Из трех матчей удалось выиграть только первый, против новозеландцев (2:0). Это означало, что сборная России снова не вышла из группы. Но, поскольку девиз был больше обращен к болельщикам, судить о соответствии лозунга игре сборной нельзя.

И вот новый виток в истории мотто для футболистов. «Играй с открытым сердцем» имеет несколько смыслов: узких (обращение к футболистам) и общемировых (опять политика). Но все равно это явно не тот вариант, которого ждали болельщики.