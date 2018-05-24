ФИФА не допустит россиян к работе с допинг-пробами на ЧМ-2018

Россиянам запретят входить в помещения, где будет проводиться допинг-контроль на стадионах во время чемпионата мира по футболу, рассказал шеф медицинской службы ФИФА.

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На такой шаг организация пошла, чтобы предотвратить возможные попытки манипуляций с допинг-пробами, сообщает The Times.

Футболистов будет сопровождать специально назначенный ФИФА стюард, который не будет гражданином России.

В комнате будут работать два врача ФИФА, которые также не будут представлять Россию, а игрок сможет привести представителя своей команды в качестве свидетеля.

Ранее ФИФА сообщила, что все допинг-пробы будут запечатываться и отправляться в швейцарскую Лозанну, чтобы избежать российского вмешательства.