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    ФИФА не допустит россиян к работе с допинг-пробами на ЧМ-2018

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    Россиянам запретят входить в помещения, где будет проводиться допинг-контроль на стадионах во время чемпионата мира по футболу, рассказал шеф медицинской службы ФИФА.

    Допинг-контроль в Сочи
    Допинг-контроль в Сочи
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  • На такой шаг организация пошла, чтобы предотвратить возможные попытки манипуляций с допинг-пробами, сообщает The Times.

    Футболистов будет сопровождать специально назначенный ФИФА стюард, который не будет гражданином России.

    В комнате будут работать два врача ФИФА, которые также не будут представлять Россию, а игрок сможет привести представителя своей команды в качестве свидетеля.

    Ранее ФИФА сообщила, что все допинг-пробы будут запечатываться и отправляться в швейцарскую Лозанну, чтобы избежать российского вмешательства.

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