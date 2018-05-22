Капитаны сборных Франции, Австралии и Дании просят ФИФА допустить Герреро до ЧМ

Капитаны сборных Франции, Дании и Австралии обратились к ФИФА с просьбой разрешить перуанцусыграть на чемпионате мира 2018 года, сообщается в микроблоге Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro).

Паоло Герреро fifa.com 2000 Бонус на первый депозит Забрать!

Уго Льорис, Симон Кьяер и Миле Йединак подписали письмо и вместе с FIFPro попросили ФИФА допустить Герреро до ЧМ.

Напомним, что ФИФА в декабре дисквалифицировала Герреро на один год из-за положительной допинг-пробы на метаболит кокаина. Впоследствии апелляционный комитет ФИФА сократил дисквалификацию до шести месяцев.

Сторона футболиста и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подали жалобы в Спортивный арбитражный суд (CAS). Герреро рассчитывал на полную отмену санкций, а WADA требовало ужесточить наказание.

В итоге CAS удовлетворил апелляцию WADA и увеличил срок дисквалификации футболиста с 6 до 14 месяцев. Таким образом, Герреро сможет вернуться на поле только в 2019 году.

Сборные Франции, Дании и Австралии являются соперниками команды Перу на групповом этапе чемпионата мира-2018.