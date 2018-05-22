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    Капитаны сборных Франции, Австралии и Дании просят ФИФА допустить Герреро до ЧМ

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    Капитаны сборных Франции, Дании и Австралии обратились к ФИФА с просьбой разрешить перуанцу Паоло Герреро сыграть на чемпионате мира 2018 года, сообщается в микроблоге Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro).

    Паоло Герреро
    Паоло Герреро
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  • Уго Льорис, Симон Кьяер и Миле Йединак подписали письмо и вместе с FIFPro попросили ФИФА допустить Герреро до ЧМ.

    Напомним, что ФИФА в декабре дисквалифицировала Герреро на один год из-за положительной допинг-пробы на метаболит кокаина. Впоследствии апелляционный комитет ФИФА сократил дисквалификацию до шести месяцев.

    Сторона футболиста и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подали жалобы в Спортивный арбитражный суд (CAS). Герреро рассчитывал на полную отмену санкций, а WADA требовало ужесточить наказание.

    В итоге CAS удовлетворил апелляцию WADA и увеличил срок дисквалификации футболиста с 6 до 14 месяцев. Таким образом, Герреро сможет вернуться на поле только в 2019 году.

    Сборные Франции, Дании и Австралии являются соперниками команды Перу на групповом этапе чемпионата мира-2018.

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