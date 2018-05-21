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    Президент «Шахтера» считает, что Фред стоит больше 50 млн евро

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    Президент «Шахтера» Ринат Ахметов рассказал о летней трансферной кампании клуба.

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  • «Вы знаете, что у нас зимой были переговоры с "Манчестер Сити" по Фреду, и было официальное предложение – очень крупная цифра. За Фреда нам предложили в районе 50 миллионов евро. И у нас хватило сил отказать, потому что мы играли в Лиге чемпионов, заканчивали чемпионат Украины. Мы выиграли чемпионат и Кубок – в принципе, решение наше правильное. И я убежден, что мы получим и получаем предложения не менее интересные, чем от "Манчестер Сити".

    Фонсека не возглавит "Зенит"

    Мы получим ровно столько, сколько он стоит. Мы не можем получить доллар, если футболист стоит 50 центов. Мы не хотим продавать за 50 центов, если футболист стоит доллар. Это будет рыночная цена, справедливая цена, и это будет выгодно и для клуба, который пригласит к себе Фреда, и для нас. То есть я где-то чувствую, что Фред будет дороже, чем Фернандиньо и чем Тейшейра.

    Если Фред и Тайсон вызваны в национальную сборную Бразилии и едут на чемпионат мира, это говорит о том, что в "Шахтере" собраны очень сильные и качественные игроки. Они почему едут? Потому что знают, что приедут сюда, помогут нам, создадут себе имя и завтра окажутся в лучших клубах мира.

    Кого пригласим? Тех, кто нам нужен. Вчера мы долго общались с Паулу Фонсекой, говорили о будущем "Шахтера", о комплектации. Возможно, должен вернуться Данченко. Тотовицкий по крайней мере заслужил такого уважения – побороться за место в основе. Я думаю, что нужно посмотреть на Болбата. Если понадобится, мы сделаем еще один трансфер – у клуба есть деньги, чтобы его совершить. Если уйдет Фред, то мы в принципе понимаем, кто может прийти на эту позицию. Это будет молодой и очень сильный бразильский игрок.

    Кайоде? Мы говорили с Паулу: ему этот игрок очень нравится, и мне тоже. Думаю, что мы этот трансфер совершим», — цитирует Ахметова пресс-служба «горняков».

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