«Ницца» объявила о расторжении контракта с главным тренером команды

«Ницца» на своем официальном сайте объявила о расторжении контракта с главным тренером команды

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Инициатором прекращения сотрудничества выступил сам швейцарский специалист, а руководство клуба решило пойти ему навстречу в этом вопросе.

Последним матчем во главе «Ниццы» для Фавра стала встреча 38-го тура чемпионата Франции против «Лиона», которую его команда проиграла со счетом 2:3 и в итоге финишировала на восьмом месте в таблице Лиги 1.

Дортмундскую «Боруссию» возглавит тренер «Ниццы»

В прошлом сезоне «красно-черные» под руководством Фавра стали третьими в чемпионате Франции, что стало их лучшим результатом за 41 год.

По данным немецких СМИ, швейцарец продолжит карьеру в дортмундской «Боруссии».