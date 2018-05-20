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    «Ницца» объявила о расторжении контракта с главным тренером команды

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    «Ницца» на своем официальном сайте объявила о расторжении контракта с главным тренером команды Люсьеном Фавром.

    Люсьен Фавр
    Люсьен Фавр
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  • Инициатором прекращения сотрудничества выступил сам швейцарский специалист, а руководство клуба решило пойти ему навстречу в этом вопросе.

    Последним матчем во главе «Ниццы» для Фавра стала встреча 38-го тура чемпионата Франции против «Лиона», которую его команда проиграла со счетом 2:3 и в итоге финишировала на восьмом месте в таблице Лиги 1.

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    В прошлом сезоне «красно-черные» под руководством Фавра стали третьими в чемпионате Франции, что стало их лучшим результатом за 41 год.

    По данным немецких СМИ, швейцарец продолжит карьеру в дортмундской «Боруссии».

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