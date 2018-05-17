Дортмундскую «Боруссию» возглавит тренер «Ниццы»

Дортмундскаяпришла к соглашению с главным тренером «Ниццы», сообщает Kicker

По данным издания, контракт 60-летнего австрийского специалиста будет рассчитан до 2020 года. К своим обязанностям тренер приступит 1 июля.

Еще прошлым летом в Дортмунде видели Фавра в качестве преемника Томаса Тухеля, но переговоры сорвались из-за финансовых требований «Ниццы».

Соглашение Фавра с «Ниццей» заключено до конца 2019 года, но теперь немцы намерены выкупить договор за 3 миллиона евро.

Напомним, что «Боруссия» начинала сезон под руководством Петера Боса, после его увольнения команду принял Петер Штегер, который уже объявил о том, что уйдет из клуба по окончанию сезона.

Фавр уже работал в Бундеслиге, тренируя «Герту» (2007-2009) и «Боруссию» Менхенгладбах (2011-2015).