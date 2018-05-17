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    Дортмундскую «Боруссию» возглавит тренер «Ниццы»

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    Люсьен Фавр
    На фото:Люсьен Фавр
    Дортмундская «Боруссия» пришла к соглашению с главным тренером «Ниццы» Люсьеном Фавром, сообщает Kicker.

    По данным издания, контракт 60-летнего австрийского специалиста будет рассчитан до 2020 года. К своим обязанностям тренер приступит 1 июля.

    Еще прошлым летом в Дортмунде видели Фавра в качестве преемника Томаса Тухеля, но переговоры сорвались из-за финансовых требований «Ниццы».

    Соглашение Фавра с «Ниццей» заключено до конца 2019 года, но теперь немцы намерены выкупить договор за 3 миллиона евро.

    Напомним, что «Боруссия» начинала сезон под руководством Петера Боса, после его увольнения команду принял Петер Штегер, который уже объявил о том, что уйдет из клуба по окончанию сезона.

    Фавр уже работал в Бундеслиге, тренируя «Герту» (2007-2009) и «Боруссию» Менхенгладбах (2011-2015).

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