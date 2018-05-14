В Федерации футбола Италии подтвердили назначение Манчини

Комиссарподтвердил, чтостанет новым главным тренером

«Еще есть некоторые детали, над которыми следует поработать, но мы уже можем с уверенностью сказать, что Манчини — новый главный тренер итальянской команды. Главное, что Манчини неоднократно говорил о своем желании занять этот пост. Он отказался от невероятного двухлетнего контракта в России, и это лишь подтверждает тот факт, что он заинтересован в работе со сборной Италии», — цитирует Фаббричини Football Italia.

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Ранее «Зенит» и Манчини достигли соглашения о досрочном расторжении контракта по обоюдному согласию сторон. Официально о назначении 53-летнего cпециалиста на пост главного тренера сборной Италии может быть объявлено 15 мая.