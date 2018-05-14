ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    В Федерации футбола Италии подтвердили назначение Манчини

    Сборная Италии Футбол Италии РФПЛ Футбол России Зенит Календарь РФПЛ
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Роберто Манчини
    На фото:Роберто Манчини
    Комиссар Федерации футбола Италии Роберто Фаббричини подтвердил, что Роберто Манчини станет новым главным тренером «Скуадры Адзурры».

    «Еще есть некоторые детали, над которыми следует поработать, но мы уже можем с уверенностью сказать, что Манчини — новый главный тренер итальянской команды. Главное, что Манчини неоднократно говорил о своем желании занять этот пост. Он отказался от невероятного двухлетнего контракта в России, и это лишь подтверждает тот факт, что он заинтересован в работе со сборной Италии», — цитирует Фаббричини Football Italia.

    Манчини убежал, как крыса с корабля, заявил Канчельскис

    Ранее «Зенит» и Манчини достигли соглашения о досрочном расторжении контракта по обоюдному согласию сторон. Официально о назначении 53-летнего cпециалиста на пост главного тренера сборной Италии может быть объявлено 15 мая.

    Последняя игра Манчини«Зенит» — «СКА-Хабаровск». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 13 мая
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • На улице ЦСКА заслуженный праздник
  • Серебряные медали ЦСКА, завоеванные в последнем туре — в нашем обзоре прессы
    •
  • Карасев провалил матч, а «Спартак» провалил сезон
  • Реакция спортивных СМИ на поражение красно-белых в столичном дерби заключительного тура РФПЛ
    •
  • 14/05
    • Более 60 процентов болельщиков «Зенита» хотят видеть Семака главным тренером
  • 14/05
    • Бердыев пообещал остаться в «Рубине»
  • 14/05
    • Карасев получил «неуд» за игру между «Спартаком» и «Динамо»
  • 14/05
    • Манчини убежал, как крыса с корабля, заявил Канчельскис
  • 14/05
    • ЦСКА объявил об уходе Миланова
  • 14/05
    • Федун: Первоочередная задача «Спартака» — попадание в Лигу чемпионов
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    «Динамо» Ленинград — сборная ленинградского металлозаводаГлавные матчи Великой Отечественной войныФутбольные игры, от которых стынет кровь в жилахХарри КейнИз толстого ребенка — в суперзвезду. Как «Тоттенхэм» вырастил КейнаИстория о том, как Кейн мог даже не попасть в «Тоттенхэм», а в итоге стал лидером командыФутболисты «Спартака»Кручу-верчу, изменить хочу. В РФПЛ будет новый лимитПресса и комментарии о новой инициативе по лимиту на легионеровАрсен ВенгерВенгер и его старые задачи. В «Арсенале» ничего не меняетсяРеакция СМИ на продление контракта французского специалиста с «канонирами»Зинедин Зидан с сыновьямиСемейное гнездышко: «Реал» ищет таланты среди ЗидановЧерез мадридский клуб прошли четверо сыновей легендарного отцаЭрнесто ВальвердеБезопасный вариант для «Барселоны»СМИ о тренерских перестановках в каталонском клубеАлекс Окслейд-Чемберлен 27 августа сыграл за «Арсенал», а уже 31 августа перешел в «Ливерпуль»Моуринью и Гвардиола против большинства. Что случилось в Англии?В АПЛ решили перенести трансферный дедлайнTelstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018Telstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018Компания adidas представила официальный мяч чемпионата мира по футболу 2018 годаАлександр КержаковОстался непревзойдённымАлександр Кержаков завершил карьеру. Каким мы его запомним?
    Подробный разбор
  • На улице ЦСКА заслуженный праздник
  • Серебряные медали ЦСКА, завоеванные в последнем туре — в нашем обзоре прессы
    •
  • Карасев провалил матч, а «Спартак» провалил сезон
  • Реакция спортивных СМИ на поражение красно-белых в столичном дерби заключительного тура РФПЛ
    •
  • Загадочный «Ротор», герой-дебютант и второй шанс «Оренбурга»
  • СМИ – об итогах ФНЛ сезона 2017/18.
    •
  • Время вышло. Эпоха «динозавров» ушла в прошлое
  • «Гамбург» впервые за 55 лет покидает Бундеслигу
    •
  • Испорченный праздник. «Парк де Пренс» попрощался с Моттой и Эмери
  • Поражение «Пари Сен-Жермен» от «Ренна» — в обзоре СМИ
    •
  • Топ-4 игрока, которых обожают фаны соперников
  • Идолы нравственности и просто хорошие парни
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Россия и Словакия не забросят много шайб
  • Россия — Словакия. Прогноз и ставки на матч чемпионата мира по хоккею 14 мая
  • 2,10
    •
  • Россия – Швеция. Кто выиграет битву за первое место в группе «А»?
  • Россия — Швеция. Прогноз и ставки на матч чемпионата мира по хоккею 15 мая
  • 1,84
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 21:55
    • Сампаоли объявил расширенный состав сборной Аргентины на ЧМ-2018
  • 21:31
    • Арбитр ЧМ-2018 получил пожизненную дисквалификацию из-за вымогательства взятки
  • 21:03
    • Сборная Бразилии объявила состав на ЧМ-2018
  • 20:35
    • Игнашевич: Предложение Черчесова было неожиданным
  • 20:06
    • ЦСКА объявил об уходе Миланова
  • 19:50
    • Игнашевич возвращается в сборную России
  • 19:11
    • Тухель стал новым главным тренером ПСЖ
  • 18:58
    • «Хоффенхайм» подписал полузащитника «Кельна»
  • 18:41
    • Тульский «Арсенал» на сборе в Австрии сыграет с «Витессом» Слуцкого
  • 18:24
    • РФС рассказал о ситуация с получением лицензии у клубов ФНЛ
  • 18:11
    • Неста возглавил «Перуджу»
  • Успех «Барселоны» в этом сезоне не стал историческим
  • Реакция прессы на матч «Леванте» — «Барселона»
    • 16:53
  • 16:52
    • Федун: Первоочередная задача «Спартака» — попадание в Лигу чемпионов
  • 16:38
    • «Тоттенхэм» продлил контракт с защитником
  • 16:09
    • Сборная Дании объявила расширенный состав на ЧМ-2018
  • 15:55
    • СМИ: Анчелотти согласился возглавить «Наполи»
  • 15:36
    • Тевес объявил о завершении карьеры по истечению контракта с «Бока Хуниорс»
  • «Гремио» решит все вопросы с выходом в следующий раунд
  • «Монагас СК» — «Гремио». Прогноз и ставки на матч Кубка Либертадорес по футболу 16 мая
    • 1,69Послезавтра в 03:30
  • Смогут ли «вожди» отвоевать второе место?
  • «Коло-Коло» — «Боливар». Прогноз и ставки на матч Кубка Либертадорес по футболу 16 мая
    • 1,78Послезавтра в 03:30
  • 15:23
    • Селихов перенес операцию в Риме
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус