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    Манчини 15 мая возглавит сборную Италии

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    Роберто Манчини
    На фото:Роберто Манчини
    Бывший главный тренер «Зенита» Роберто Манчини договорился с Федерацией футбола Италии (FIGC) об условиях контракта на посту наставника национальной команды, сообщает Sky Sport Italia.

    По информации издания, стороны окончательно уладили все нюансы контракта специалиста и уже завтра, 15 мая, официально объявят о сотрудничестве. Как сообщалось ранее, за свою работу Манчини будет получать около 2 миллиона евро в год, контракт будет рассчитан на два года.

    Первым матчем Манчини во главе сборной станет игра с Саудовской Аравией 28 мая.

    Напомним, накануне «Зенит» и Манчини достигли соглашения о досрочном расторжении контракта по обоюдному согласию сторон без выплаты взаимных компенсаций. Соглашение тренера с питерцами, подписанное летом 2017 года, было рассчитано до конца сезон-2019/20 с возможностью продления еще на два.

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