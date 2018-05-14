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    Эмери — лучший тренер Лиги 1, Неймар и Мбаппе – лучшие игроки

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    Унаи Эмери
    На фото:Унаи Эмери
    Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Унаи Эмери признан лучшим тренер чемпионата Франции.

    Испорченный праздник. «Парк де Пренс» попрощался с Моттой и Эмери

    Под руководством 46-летнего испанского специалиста ПСЖ выиграл все трофеи Франции – Лигу 1, Суперкубок, Кубок лиги и Кубок Франции.


    Лучшим игроком сезона признан нападающий ПСЖ Неймар, который перешел в парижский клуб летом 2017 года за 222 миллиона евро.

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    В текущем сезоне бразилец в составе «Пари Сен-Жермен» принял участие в 30 играх во всех турнирах, забил 28 мячей и отдал 19 результативных передач.


    Хабвек ПСЖ Килиан Мбаппе назван лучшим молодым игроком. 19-летний француз в 45 матчах за клуб в текущем сезоне набрал 37 (21+16) очков по системе «гол+пас».


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