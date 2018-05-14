Эмери — лучший тренер Лиги 1, Неймар и Мбаппе – лучшие игроки

Испорченный праздник. «Парк де Пренс» попрощался с Моттой и Эмери
Под руководством 46-летнего испанского специалиста ПСЖ выиграл все трофеи Франции – Лигу 1, Суперкубок, Кубок лиги и Кубок Франции.
Une récompense qui vient couronner les 4 trophées remportés par le @PSG_inside cette saison 📝 !@UnaiEmery_ est élu meilleur entraîneur de @Ligue1Conforama ! #TropheesUNFP pic.twitter.com/sgm0kugcmN— Ligue 1 Conforama (@Ligue1Conforama) 13 мая 2018 г.
Лучшим игроком сезона признан нападающий ПСЖ Неймар, который перешел в парижский клуб летом 2017 года за 222 миллиона евро.
Неймар раздора. Перейдет ли бразилец из ПСЖ в «Реал»?
В текущем сезоне бразилец в составе «Пари Сен-Жермен» принял участие в 30 играх во всех турнирах, забил 28 мячей и отдал 19 результативных передач.
La samba @neymarjr. 💥— UNFP (@UNFP) 13 мая 2018 г.
Avec 19 buts et 13 passes décisives, il a rapidement conquis la @Ligue1Conforama.
Le Brésilien est élu meilleur joueur de la saison.#TropheesUNFP pic.twitter.com/llNJj76rlq
Хабвек ПСЖ Килиан Мбаппе назван лучшим молодым игроком. 19-летний француз в 45 матчах за клуб в текущем сезоне набрал 37 (21+16) очков по системе «гол+пас».
Un doublé pour @KMbappe. ✨— UNFP (@UNFP) 13 мая 2018 г.
À 19 ans, la pépite parisienne remporte son second trophée de meilleur espoir de @Ligue1Conforama !#TropheesUNFP pic.twitter.com/Pp6i7geAsl