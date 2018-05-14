Эмери — лучший тренер Лиги 1, Неймар и Мбаппе – лучшие игроки

Главный тренер «Пари Сен-Жермен»признан лучшим тренер чемпионата Франции.

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Под руководством 46-летнего испанского специалиста ПСЖ выиграл все трофеи Франции – Лигу 1, Суперкубок, Кубок лиги и Кубок Франции.

Лучшим игроком сезона признан нападающий ПСЖ Неймар, который перешел в парижский клуб летом 2017 года за 222 миллиона евро.

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В текущем сезоне бразилец в составе «Пари Сен-Жермен» принял участие в 30 играх во всех турнирах, забил 28 мячей и отдал 19 результативных передач.

La samba @neymarjr. 💥

Avec 19 buts et 13 passes décisives, il a rapidement conquis la @Ligue1Conforama.

Le Brésilien est élu meilleur joueur de la saison.#TropheesUNFP pic.twitter.com/llNJj76rlq — UNFP (@UNFP) 13 мая 2018 г.

Хабвек ПСЖ Килиан Мбаппе назван лучшим молодым игроком. 19-летний француз в 45 матчах за клуб в текущем сезоне набрал 37 (21+16) очков по системе «гол+пас».