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    Испорченный праздник. «Парк де Пренс» попрощался с Моттой и Эмери

    Поражение «Пари Сен-Жермен» от «Ренна» — в обзоре СМИ

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    «Пари Сен-Жермен» празднует чемпионство
    «Пари Сен-Жермен» празднует чемпионство
    leparisien.fr
    «Пари Сен-Жермен» в домашнем матче 37-го тура французской Лиги 1 потерпел поражения от «Ренна» со счетом 0:2. Ворота парижской команды поразили Бенжамен Буриго, реализовавший пенальти, и Адриен Эну. Предлагаем узнать, как на это отреагировали СМИ.

    Праздничный вечер

    Редакция France Football отметила, что в день матча «Пари Сен-Жермен» устроил праздник для себя и болельщиков, но не смог закрепить его победой над «Ренном».

    Неймар раздора Перейдет ли бразилец из ПСЖ в «Реал»? «В субботу на "Парк де Пренс" был праздничный вечер. "Пари Сен-Жермен" отмечал свой требл и чествовал Тьяго Мотту, который проводил последний матч в своей карьере. Однако это также была решающая встреча для "Ренна", который вел борьбу за попадание в Лигу Европы.

    Ди Мария стал первым, кто создал опасный момент в первом тайме, не запомнившемся яркими событиями. Первый удар аргентинца особо не потревожил Кубека, а вот после второго мяч попал в перекладину.

    Бретонцы изо всех сил пытались приблизиться к воротам Траппа, но удары Ньяньона, Эну и Зеффана результата не принесли. Вернувшись из раздевалки, "Ренн" воспользовался своим шансом. Рефери назначил пенальти после фола Мотты на Эну, а Буриго не дрогнул и забил свой десятый гол в этом сезоне.

    Не имея особой мотивации, парижане все же пытались ответить, однако с ударами Ди Марии блестяще справился Кубек. А вот "Ренн" воспользовался еще одной возможностью на 71-й минуте и испортил хозяевам праздник. Гол забил Эну.

    В концовке встречи Кубек еще пару раз спас свою команду и помог ей одержать победу. Невероятный успех "Ренна" позволил ему занять место в зоне еврокубков, сохранив преимущество над "Ниццей" в три очка. Для "Пари Сен-Жермен" это означало окончания длинной беспроигрышной серии на своем поле», — говорится в материале.

    Мысленный отпуск

    Обозреватель ESPN Джонатан Джонсон заметил, что футболисты «Пари Сен-Жермен» мысленно находились в отпуске, поэтому и не смогли настроиться на борьбу.

    «Никто из футболистов "Пари Сен-Жермен" не заслужил положительных слов. Все эти игроки ушли в отпуск еще с того момента, как обыграли "Монако" в Бордо в матче за Кубок Лиги, завоевали Кубок Франции в игре с "Ле-Эрбье", а также оформили очередной чемпионский титул.

    Складывается ощущение, что уже сейчас они мысленно находятся на пляже, на чемпионате мира в России или в других желаемых местах.

    Отрицательных моментов слишком много, но они на самом деле уже и не так важны на данном этапе сезона, когда уже все выиграно.

    Тем не менее, можно назвать позором тот факт, что "Пари Сен-Жермен" не смог победить в прощальном матче Тьяго Мотты и Унаи Эмери на домашней арене», — подчеркивает Джонсон.

    Прощание с Моттой

    Журналист Le Parisien Ронан Фольгоас отметил, что для Тьяго Мотты это был прощальный матч в качестве игрока.

    Три трофея — серые будни для одних, выход в финал — сказка для других Реакция прессы на завоевание ПСЖ Кубка Франции «Мы должны признать, что "Пари Сен-Жермен" имеет талант устраивать прощальные матчи для своих великих игроков. Пять лет назад так прощался Бекхэм, спустя два года Ибрагимович и Максвелл, а теперь пришел черед Мотты преклониться перед аудиторией на "Парк де Пренс".

    Мотта провел в Париже семь из 17 профессиональных сезонов, первый из которого начался в 2001 году в "Барселоне". Затем были "Атлетико", "Дженоа", "Интер" и "Пари Сен-Жермен" с февраля 2012 года.

    В отличие от первых трех клубов, в Париже Мотта был капитаном, но, к сожалению, был вынужден прощаться под горький вкус поражения, который испортился еще и тем, что именно Тьяго нарушил правила в своей штрафной площади, после которого арбитр назначил пенальти.

    Впрочем, это всего лишь небольшая загвоздка в долгой и богатой карьере, которая уже ближайшим летом предстанет в новом виде. "Восьмой номер" остается в среде "Пари Сен-Жермен" и начинает работу с молодежной командой до 19 лет. Первый шаг к тренерской карьере, к которой он так долго стремился», — замечает Фольгоас.

    Неймар должен остаться

    Корреспондент L’Equipe Дамьен Дегорр после матча «Пари Сен-Жермен» — «Ренн» пришел к выводу, что Неймар не покинет состав чемпионов Франции в межсезонье.

    Топ-4 игрока, которых обожают фаны соперников Идолы нравственности и просто хорошие парни «Несмотря на травму Алвеса и первое поражение в сезоне на "Парк де Пренс", "Пари Сен-Жермен" громко отпраздновал свой титул, а будущее Неймара, похоже, все же будет связано с Парижем.

    Целая страница истории клуба перевернется по окончании нынешнего сезона, однако новую главу должны писать некоторые из нынешних героев, среди которых и Неймар, который хоть и не выходил на поле с 25 февраля из-за своей травмы, но должен вернуться во Францию после чемпионата мира в России.

    Накануне он опубликовал сообщение в социальной сети, в котором сказал, что "гордится тем, что носит футболу парижского клуба и остается счастливым". Его окружение при этом называет "глупостями" информацию о переходе в "Реал". Более того, в эти выходные даже испанская пресса признала, что в последнее время бразилец стал все реже пересекать Пиренеи.

    Были вопросы по поводу освистывания имени экс-игрока "Барселоны" со стороны болельщиков во время празднования чемпионства. Однако руководство клуба смогло успокоить страсти за кулисами, напомнив, что к этому игроку нужно проявлять любовь, а не раздражать его, как это было во время матча с "Дижоном", когда Неймар помешал Кавани побить рекорд клуба по голам.

    Минувшей ночью "Парк де Пренс" уже никого не освистывал, да и возможности особой не было, поскольку игроки шли не один за другим, как было раньше, а получили коллективную дань уважения, за исключением Мотты и Унаи Эмери», — отмечает Дегорр.

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