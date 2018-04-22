«Манчестер Юнайтед» включил режим финалиста

Смертоносные контратаки «МЮ»

«Алли – топ. Не успели команды прощупать болевые точки друг друга, как номинальные гости доказали, что этот "Тоттенхэм" почти никому не остановить. Эриксен исполнил самого себя, как боженька выдал с левого фланга прострел на дальнюю штангу, где одинокий Делли замкнул передачу датчанина. И это все в моментальной контратаке, на бешеной скорости, в три передачи, на 11-й минуте! Не это ли уровень? Опять "МЮ" ужасно сыграл на фланге, оставил широченный коридор, будто расстелив там красную ковровую дорожку. Ну "Оскар" теперь что ли "Тоттенхэму" дали!

Довольно быстро "Манчестер" усек, что откатываться назад, надеясь на ошибку "Тоттенхэма", — дело гиблое. Хозяева как по команде – действительно, а по чему же еще – приняли высокий прессинг за истинную религию, надавили на фланги, и это быстро дало результат. Погба мощно и по-хамски отнял мяч у Дембеле, затем слева закинул его на Алексиса, а чилиец детально на набегание, рассчитав все до миллиметра, в падении назад (!) с отклонением (!!) переправил мяч в дальний угол, гениально воспользовавшись запоздалым смещением Дейвиса в центральную зону на подстраховку. Все-таки проснулся "Юнайтед", отбросили хозяева в сторону чопорно автобусное нутро, кольнули как следует соперника и подняли на несколько пунктов ртутный столб, если вообще не раскололи этот барометр игры», — подчеркивает Константин Кринский из «Советского спорта».

«И все-такие у "МЮ" самые смертоносные контратаки. Потерял мяч Санчес-защитник, и раскрутился "Юнайтед" веером: после передачи в касание по цепочке Алексис-Лукаку-Лингард со всей дури пробил по центру сходу Эррера. Испанец спокойно побежал радоваться, абстрагировавшись от эмоций. И вроде бы не вытекал из логики гол, держались команды напряженно, не шибко перли вперед и ждали ошибок. И если "Тоттенхэм" больше привык создавать моменты самостоятельно из ничего, то "Юнайтед" напротив – паразитирует на чужих ошибках. Это произошло уже дважды за вечер», — констатирует Кринский.

Провал Дембеле, прекрасный Санчес

«Навес, может быть, и невероятный, но за гол "Манчестер Юнайтед" должен благодарить Дембеле. Обычно безошибочно играющий бельгиец замешкался на бровке и позволил Погба отобрать у себя мяч. Бывший тренер "Фулхэма" Мартин Йол рассказывал, что ему порой страшно играть без Дембеле, но Маурисио Покеттино лучше бы не выпускал бельгийца. Он провел, пожалуй, худшую игру в лондонской карьере.

Да и партнеры Дембеле по "Тоттенхэму" не впечатляли. Высокая защита "шпор" в первом тайме дважды за пять минут позволяла низкорослым Санчесу и Лингарду пробить головой, при этом первый попал в ворота. Дублер Ллориса Форм не выручил "шпор" при втором голе "Тоттенхэма", а Кейн так ни разу за 90 минут и не попал в створ.

Зато прекрасный матч провел Санчес. Чилийца постоянно критикуют после перехода в "МЮ", и действительно, качественного скачка он пока не сделал. С января Алексис и защитник "Юнайтед" Смоллинг забили равное число голов – по три. Но в субботу новичок "дьяволов" провел выдающийся матч – и забил, и придумал гол Эрреры, и вообще не останавливался все полтора часа. А после замены еще и эпатировал публику оголенным торсом», — отмечает автор «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов.

«МЮ» сохраняет спокойствие

«Во втором тайме был замечательный эпизод, когда МЮ отобрал у "шпор" мяч и начал выход из обороны. При прессинге сразу четыре игрока Почеттино поверили в замах Янга и дернулись в одну сторону. Вот в этом разница между командами. МЮ, хотя им далеко до футбольного совершенства – банда физически крепких мужиков, которые сохраняют спокойствие под любым давлением. А "Тоттенхэм" не умеет не дергаться, что против "Ювентуса", что с "Манчестер Сити", или сегодня с МЮ.

Конечно, со слабыми соперниками такая тактика помогает побеждать – всегда можно растянуть линию защиты, или выскочить из-за спины пару раз за игру, а не один. Еще Кейн против менее закрытых соперников обожает собирать голы. Но сегодня МЮ в очередной раз включил режим, которому обучает команду Моуриньо – режим финалистов различных турниров. Как и выход в финал Лиги Европы, попадание в этот решающий матч является результатом спокойной игры в сложные минуты», — пишет Станислав Горин из Soccer.ru.

Все не так плохо для «МЮ», «шпоры» опять ни с чем

«Жозе Моуринью вывел "Манчестер Юнайтед" в финал Кубка Англии и внезапно сезон уже не будет выглядеть столь плохо, если они смогут выиграть трофей и финишировать в топ-4. У Моуриньо при всех его недостатках есть ментальность победителя, и даже когда "Ман Юнайтед" уступал в счете, они были достаточно сильны для того, чтобы выцарапать свой камбэк.

В то же время Маурисио Почеттино закончит сезон с пустыми руками. Уже четыре года проходят для него без трофеев, десять лет — для "Тоттенхэма". Они проиграли во всех восьми полуфиналах Кубка Англии с 1991 года, когда взяли трофей.

Почеттино настаивает на том, что победа в Кубке Англии не изменит жизнь "шпор", а сделает это титул в АПЛ или Лиге чемпионов. Это все, конечно, хорошо, но чем дольше длится ожидание — тем больше возникает вопросов и сомнений», — анализирует итог полуфинала The Mirror.

Волевой «МЮ»

«Наверное, самая цитируемая фраза из бесед сэра Алекса Фергюсона с командой — "Парни, это Тоттенхэм". Но в наши дни у нее другое значение. После 5:3 и 5:2 "Тоттенхэм" опять стал жертвой камбэка "МЮ" на глазах у шотландца.

Победа из проигрышной позиции уже становится криптонитом "Манчестер Юнайтед". За последние два месяца они добились такого количества волевых побед, которое было у них за предыдущий 21 месяц правления Моуринью. И эта победа стала возможна благодаря напористости Алексиса Санчеса. Но если Санчес был талисманом, то Андер Эррера — тотемом манкунианцев», — выражает мнение Manchester Evening.

Санчес — игрок матча

«У Санчеса были проблемы с тем, чтобы оказать серьезное влияние на игру с тех пор, как он перебрался из "Арсенала" в "МЮ". Но чилиец нашел идеальное время для того, чтобы показать свой класс на своем любимом "Уэмбли".

Гол Санчеса после паса Погба стал восьмым для него на клубном уровне и сза сборную в восьми матчах. Санчес также на пути к своей третьей победе в Кубке Англии. Дважды он побеждал с "Арсеналом" и забивал в этих финалах против "Астон Виллы" и "Челси".

Мы увидели Санчеса в его лучшем виде — опасный, постоянно ведущий борьбу и вносящий решающий вклад», — пишет BBC.

«МЮ» — гроза кубковых турниров

«Манкунианцы влетели в финал в 20-й раз в истории и во второй раз за 3 года. Манкунианцы постепенно возвращают статус грозы кубковых турниров, но в этом нет ничего позорного. Жозе получит дополнительный аргумент в разговорах с прессой, игроки пополнят статьи в Википедии, а фанаты точно простят команде чудовищное отставание от "Сити" в чемпионате.

"Тоттенхэм" же окончательно угробил сезон, обладая, возможно, лучшим составом в истории. Фантастический атакующий квартет, который насобирал на каждого по 25+ результативных действий за год, летом точно лишится одного элемента – кто-то из трио Алли-Кейн-Эриксен свинтит в Испанию. Скриньте.

Моуринью может попивать "Боржоми", или сангрию, что более вероятно, колдовать над сохранением формы Санчеса и готовиться к очередному баттлу с "Челси". А если вдруг ребятки Конте копипастнут "Тоттенхэм", то к португальскому "дьяволу" на стол прилетят "святые" из "Саутгемптона", и все станет совсем просто», — резюмирует Дмитрий Панферов из Eurosport.ru.