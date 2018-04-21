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    СМИ: Роналду использовал офшоры в Люксембурге и на острове Джерси

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    Криштиану Роналду
    На фото:Криштиану Роналду
    Нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду использовал больше офшорных фирм, чем предполагалось ранее, сообщает Der Spiegel со ссылкой на материалы Football Leaks.

    Как стало известно журналистам, в 2015 году португалец управлял холдингом в Люксембурге и трастом на небольшом острове Джерси.

    Фамилия футболиста не фигурирует в официальных бумагах компаний, однако от его имени выступали доверенные лица. Согласно документам, которые оказались в распоряжении источника, Роналду является единственным владельцем собственности.

    В принципе, офшорные компании не запрещены, если нет никаких махинаций с уплатой налогов. Впрочем, в налоговой декларации футболиста за 2015 год нет никаких упоминаний о налогообложении на острове Джерси.

    Напомним, что налоговые власти Испании обвиняют Роналду в уклонении от уплаты налогов на сумму 14,7 миллиона евро с 2011 по 2014 год.

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