СМИ: Роналду использовал офшоры в Люксембурге и на острове Джерси

Нападающий «Реала» и сборной Португалиииспользовал больше офшорных фирм, чем предполагалось ранее, сообщает Der Spiegel со ссылкой на материалы Football Leaks.

Как стало известно журналистам, в 2015 году португалец управлял холдингом в Люксембурге и трастом на небольшом острове Джерси.

Фамилия футболиста не фигурирует в официальных бумагах компаний, однако от его имени выступали доверенные лица. Согласно документам, которые оказались в распоряжении источника, Роналду является единственным владельцем собственности.

В принципе, офшорные компании не запрещены, если нет никаких махинаций с уплатой налогов. Впрочем, в налоговой декларации футболиста за 2015 год нет никаких упоминаний о налогообложении на острове Джерси.

Напомним, что налоговые власти Испании обвиняют Роналду в уклонении от уплаты налогов на сумму 14,7 миллиона евро с 2011 по 2014 год.