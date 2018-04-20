«Луч-Энергия» расторг контракт с Григоряном

«Луч-Энергия» расторг контракт с главным тренером

Исполняющим обязанности наставника команды назначен старший тренер Александр Алферов.

«Конечно, мы ожидали других результатов. Со своей стороны руководство клуба создало все условия для того, чтобы у футболистов было все необходимое для качественной подготовки к календарным матчам.

Тем не менее за время работы Александра Витальевича у клуба, к сожалению, 4 поражения, 2 ничьи и лишь 2 победы. Причем в последнем матче "Луч" уступил команде, которая находится на последнем месте в таблице. Угроза вылета из ФНЛ до сих пор существует, но у команды есть потенциал для того, чтобы показывать более высокий уровень игры. В команде выступают игроки, способные показывать качественную и, что не менее важно, стабильную игру. Считаю, что "Луч" способен завершить сезон, сохранив прописку в ФНЛ», — сказал член правления «Луча-Энергии» Дмитрий Друян.

«Напряженность вокруг персоны наставника "Луча", связанная с затяжным конфликтом Григоряна с фанатами команды, возможно, также повлияла на качество выступления желто-синих. Та нервозность, которая окружала главного тренера, разумеется, влияла на весь коллектив клуба. И, конечно, такая атмосфера могла сказаться на качестве игры, и, соответственно, на ее результате», — отметил Друян.

После 33 туров первенства ФНЛ «Луч-Энергия» занимает 14-е место, имея 35 очков.