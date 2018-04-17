«Брайтон» поделил очки с «Тоттенхэмом»

В матче 35-го тура английской Премьер-лиги «Брайтон энд Хоув Альбион» на своём поле сыграл вничью с «Тоттенхэмом» — 1:1.

В составе гостей отличился Гарри Кейн, который забил свой мяч после передачи от Сон Хын Мина на 48-й минуте.

Счёт сравнялся уже спустя две минуты, когда Паскаль Гросс реализовал пенальти.

«Тоттенхэм» с 68 очками располагается на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата Англии, «Брайтон» с 36 очками занимает 13-ю позицию.