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    «Брайтон» поделил очки с «Тоттенхэмом»

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Брайтон энд Хоув Альбион Тоттенхэм Календарь АПЛ
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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    В матче 35-го тура английской Премьер-лиги «Брайтон энд Хоув Альбион» на своём поле сыграл вничью с «Тоттенхэмом» — 1:1.

    В составе гостей отличился Гарри Кейн, который забил свой мяч после передачи от Сон Хын Мина на 48-й минуте.

    Счёт сравнялся уже спустя две минуты, когда Паскаль Гросс реализовал пенальти.

    «Тоттенхэм» с 68 очками располагается на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата Англии, «Брайтон» с 36 очками занимает 13-ю позицию.

    Чемпионат Англии. 35-й тур
    «Брайтон & Хоув» – «Тоттенхэм Хотспур» – 1:1 (0:0)
    Голы: Кейн, 48 (0:1). Гросс, 50 – с пенальти (1:1).«Брайтон»: Райан, Даффи, Бонг, Сальтор, Данк, Стивенс, Кнокерт, Кайяль, Гросс, Искьердо (Марч, 77), Мюррей (Ульоа, 74). «Тоттенхэм»: Льорис, Алдервейрелд, Дэвис, Орье, Вертонген, Лукас Моура (Ламела, 74), Ваньяма, Сиссоко (Дембеле, 74), Эриксен, Сон Хын Мин, Кейн (Льоренте, 85). Предупреждение: Данк (11).
    Будет реабилитация«Брайтон» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки на матч 35-го тура чемпионата Англии по футболу 17 апреля
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