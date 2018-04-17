«Брайтон» поделил очки с «Тоттенхэмом»

В составе гостей отличился Гарри Кейн, который забил свой мяч после передачи от Сон Хын Мина на 48-й минуте.
Счёт сравнялся уже спустя две минуты, когда Паскаль Гросс реализовал пенальти.
«Тоттенхэм» с 68 очками располагается на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата Англии, «Брайтон» с 36 очками занимает 13-ю позицию.
Чемпионат Англии. 35-й тур
«Брайтон & Хоув» – «Тоттенхэм Хотспур» – 1:1 (0:0)
Голы: Кейн, 48 (0:1). Гросс, 50 – с пенальти (1:1).«Брайтон»: Райан, Даффи, Бонг, Сальтор, Данк, Стивенс, Кнокерт, Кайяль, Гросс, Искьердо (Марч, 77), Мюррей (Ульоа, 74). «Тоттенхэм»: Льорис, Алдервейрелд, Дэвис, Орье, Вертонген, Лукас Моура (Ламела, 74), Ваньяма, Сиссоко (Дембеле, 74), Эриксен, Сон Хын Мин, Кейн (Льоренте, 85). Предупреждение: Данк (11).