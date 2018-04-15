РФС даст оценку работе арбитра Чистякова

Из-за перебора желтых карточек Смолов будет вынужден пропустить игру против ЦСКА.
«Судья, к сожалению, допустил ошибку и вместо назначения пенальти усмотрел в действиях Смолова симуляцию. С большим сожалением мы должны признать, что это было ошибочное решение.
Что касается каких-то изменений в будущем, то это касается КДК РФС, потому что это уже не компетенция департамента судейства. Ситуация будет рассмотрена на заседание контрольно-квалификационной комиссии РФС, чтобы окончательно поставить все точки над i.
Хусаинов: Желтая Смолову? Похоже на заказ
Что касается того, может ли быть отменена карточка, то регламент этого не предусматривает, но может, есть какие-то нюансы. Это не компетенция департамента, это вне поля нашего влияния, это только КДК РФС», — приводит слова Будогосского «Р-Спорт».