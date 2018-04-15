РФС даст оценку работе арбитра Чистякова

КДК РФС рассмотрит работу арбитра, который судил матч чемпионата России между «Краснодаром» и тульским «Арсеналом» и показал нападающему «быков»желтую карточку, ставшую для него четвертой в сезоне. Об этом заявил глава департамента судейства и инспектирования РФС

Из-за перебора желтых карточек Смолов будет вынужден пропустить игру против ЦСКА.

«Судья, к сожалению, допустил ошибку и вместо назначения пенальти усмотрел в действиях Смолова симуляцию. С большим сожалением мы должны признать, что это было ошибочное решение.

Что касается каких-то изменений в будущем, то это касается КДК РФС, потому что это уже не компетенция департамента судейства. Ситуация будет рассмотрена на заседание контрольно-квалификационной комиссии РФС, чтобы окончательно поставить все точки над i.

Хусаинов: Желтая Смолову? Похоже на заказ

Что касается того, может ли быть отменена карточка, то регламент этого не предусматривает, но может, есть какие-то нюансы. Это не компетенция департамента, это вне поля нашего влияния, это только КДК РФС», — приводит слова Будогосского «Р-Спорт».