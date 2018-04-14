Фаната ЦСКА осудили на четыре года за удар ножом сына, болельщика «Спартака»

Житель Кировской области, который является фанатом, приговорен к четырем годам лишения свободы за удар ножом в грудь сына, являющегося болельщиком

Инцидент случился 3 ноября 2017 года во время трансляции футбольного матча.

«В судебном заседании установлено, что 23 ноября 2017 года, во время трансляции футбольного матча между осужденным, который является болельщиком футбольного клуба ЦСКА, и его сыном, фанатом "Спартака", произошел конфликт.

В ходе ссоры осужденный нанес сыну удар ножом в грудь, причинив тяжкие телесные повреждения. После произошедшего потерпевший был доставлен в больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя о доказанности вины осужденного, признал его виновным и назначил наказание в виде четырех лет лишения свободы. Отбывать наказание осужденный будет в колонии общего режима. Приговор суда не вступил в законную силу», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.