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    «Байер» разгромил «Айнтрахт», Фолланд забил три мяча

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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    Леверкузенский «Байер» одержал домашнюю победу над франкфуртским «Айнтрахтом» (4:1) в матче 30-го тура немецкой Бундеслиги.

    Счет в матче на 20-й минуте открыли хозяева — отличился полузащитник Юлиан Брандт. Но уже три минуты спустя мексиканский хавбек гостей Марко Фабиан сравнял счет.

    А во втором тайме хет-трик оформил нападающий «аптекарей» Кевин Фолланд, поразивший ворота соперника на 71-й, 77-й и 88-й минутах.

    В двух последних мячах ему ассистировал Карим Беллараби, в первом — Кай Хавец, который также отдал результативную передачу на Брандта.

    После этого матча «Байер» с 51 очком на 4-м месте, а «Айнтрахт» на 6-й строке — 46 очков.

    В другом матче «Хоффенхайм» на своем поле обыграл «Гамбург» со счетом 2:0.

    На 18-й минуте счет открыл Серж Гнабри, на 27-й удвоил его венгерский хавбек Адам Салаи.

    Другие результаты

    «Герта» – «Кёльн» 2:1
    «Штутгарт» – «Ганновер-96» 1:1

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