«Байер» разгромил «Айнтрахт», Фолланд забил три мяча

Леверкузенскийодержал домашнюю победу над франкфуртским(4:1) в матче 30-го тура немецкой Бундеслиги.

Счет в матче на 20-й минуте открыли хозяева — отличился полузащитник Юлиан Брандт. Но уже три минуты спустя мексиканский хавбек гостей Марко Фабиан сравнял счет.

А во втором тайме хет-трик оформил нападающий «аптекарей» Кевин Фолланд, поразивший ворота соперника на 71-й, 77-й и 88-й минутах.

В двух последних мячах ему ассистировал Карим Беллараби, в первом — Кай Хавец, который также отдал результативную передачу на Брандта.

После этого матча «Байер» с 51 очком на 4-м месте, а «Айнтрахт» на 6-й строке — 46 очков.

В другом матче «Хоффенхайм» на своем поле обыграл «Гамбург» со счетом 2:0.

На 18-й минуте счет открыл Серж Гнабри, на 27-й удвоил его венгерский хавбек Адам Салаи.

Другие результаты

«Герта» – «Кёльн» 2:1

«Штутгарт» – «Ганновер-96» 1:1