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    ФИФА задумалась о запрете аренды футболистов

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    ФИФА
    На фото:ФИФА
    ФИФА в ближайшее время намерена рассмотреть реформу системы трансферов, информирует France Football.

    Как стало известно изданию, переговоры по этому поводу проходили в последние месяцы в Цюрихе. В них среди прочих принимали участие вице-президент ФИФА Виктор Монтальяни, представители FIFPro, Европейской ассоциации клубов, а также такие звезды, как Кафу, Звонимир Бобан, Эдвин ван дер Сар и Марко ван Бастен.

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    На обсуждении находятся 11 пунктов. Самый существенный из них затронет аренды, которые могут быть ограничены или вовсе запрещены, подчеркивается в материале.

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    Отмечается, что сам принцип аренды, направленный на то, чтобы дать молодому игроку больше игрового времени, превращается в извращение, которым занимаются крупные клубы, собирающие всех талантов подряд.

    Только в этом сезоне «Ювентус» отдал в аренду 41 футболиста, «Удинезе» — 27, «Челси» — 22, а «Манчестер Сити» — 18.

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