Клопп: «Ливерпуль» хочет пройти в Лиге чемпионов как можно дальше

Главный тренерподелился ожиданиями от предстоящего матча св 1/4 финала Лиги чемпионов.

«"Ливерпулю" предстоит сыграть в свой лучший футбол. Это большой матч против одной из лучших команд в Европе. И это здорово. Мы способны победить, но это будет сложно. Нам предстоит проделать большую работу. "Ливерпуль" хочет пройти в Лиге чемпионов как можно дальше. Было очевидно, что на этом пути нам попадутся одни из лучших команд в мире. "Манчестер Сити" является довольно особенной командой, но и "Ливерпуль" сейчас в хорошем положении.

Что касается моих успешных результатов в матчах с командами Гвардиолы, то я никогда не побеждал Хосепа – это делали мои команды. Эта тренерская история противостояний не важна. О ней не беспокоится Хосеп, а я не испытываю по поводу неё чувства гордости», — цитирует Клоппа пресс-служба «красных».

Напомним, что первый матч между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» состоится 4 апреля на поле стадиона «Энфилд» в Англии, а ответная игра пройдет в Манчестере 10 апреля.