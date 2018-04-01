«Краснодар» упустил победу над «Анжи»

На 33-й минуте хозяева открыли счет. Калинин подключился к атаке и выполнил подачу, мяч после рикошета отскочил к Виктору Классону, который с левого края вошёл в штрафную, убрал защитника и пробил в дальний угол.
«Анжи» ушел от поражения на четвертой компенсированной минуте. Тетрашвили выполнил передачу с правого фланга на ближнюю штангу, Лескано сбросил мяч под удар Данченко.
Олег пробил в дальний угол ворот, Синицын не видел момент удара и голкипер «Краснодара» не смог спасти свою команду.
После этого матча «Краснодар» на 5-м месте — 41 очко, а «Анжи» с 24 очками на 14-м месте.
Чемпионат России. 24-й тур
«Краснодар» — «Анжи» (Махачкала) — 1:1 (1:0)
Голы: Классон, 33 (1:0). Данченко, 90+4 (1:1). «Краснодар»: Синицын, Петров, Мартынович, Гранквист, Калинин, Шатов, Перейра, Каборе (Газинский, 53), Мамаев (Жоаузинью, 69), Классон, Смолов (Вандерсон Масиэл, 85).«Анжи»: Лория, Данченко, Самарджич, Брызгалов, Полуяхтов, Хамдамов (Яковлев, 69), Тетрашвили, Бакаев (Прудников, 83), Лескано, Маркелов (Хубулов, 57), Будковский.Предупреждения: Каборе, 45. Самарджич, 64. Полуяхтов, 71.