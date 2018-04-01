«Краснодар» упустил победу над «Анжи»

В матче 24-го тура чемпионата Россиина своем поле сыграл вничью с махачкалинским— 1:1.

На 33-й минуте хозяева открыли счет. Калинин подключился к атаке и выполнил подачу, мяч после рикошета отскочил к Виктору Классону, который с левого края вошёл в штрафную, убрал защитника и пробил в дальний угол.

«Анжи» ушел от поражения на четвертой компенсированной минуте. Тетрашвили выполнил передачу с правого фланга на ближнюю штангу, Лескано сбросил мяч под удар Данченко.

Олег пробил в дальний угол ворот, Синицын не видел момент удара и голкипер «Краснодара» не смог спасти свою команду.

После этого матча «Краснодар» на 5-м месте — 41 очко, а «Анжи» с 24 очками на 14-м месте.